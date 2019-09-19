Всі розділи
Укр / Рус

Уряд запровадить 2 програми фінансування для придбання землі — Маркарова

Четвер, 19 вересня 2019, 12:00
 

Під час запровадження ринку землі в Україні фінансова підтримка з боку уряду буде розрахована на малих і середніх фермерів, а також на індивідуальні господарства. 

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час зустрічі з аграріями.

За її словами, існує проект двох програм, які будуть можливі за час підготовки до реформи. 

"Програма, що є в проекті державного бюджету, - це здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників. Ця програма існує і в 2019 році: програма здешевлення кредитів в АПК", - заявила міністр.

"Ви можете піти в будь-який банк, який є учасником програми, і якщо ваші документи відповідають усім вимогам, то ви отримаєте дешевший кредит, тому що держава витратить власні кошти для того, щоб ви заплатили не 20% ставку, а менше 5%", - додала Маркарова.

Однак в уряді усвідомлюють, що аграріїв турбує не лише розмір ставки за кредитом.

"Питання в стандартах, які застосовують банки, в заставі, яку з вас вимагають, в фінансовій звітності за останні 3 роки, якої у вас немає. Тому ми беремо найкращий світовий досвід Світового банку і працюємо над програмою, яка називається "часткова гарантія кредитування", але фактично вона говорить про те, що держава працюватиме з усіма банками не тільки над здешевленням ставки, а й над тим, щоб надати додаткові гарантії. Ми розраховуємо, що ця програма запуститься раніше, ніж буде відкритий ринок землі, щоб у вас була можливість попрацювати з банками і станом на жовтень було розуміння, як ви можете отримати дешеві і довгострокові кредити за зрозумілою і прискореною процедурою", - заявила Маркарова.

Міністр запевнила, що уряд буде підтримувати всі легально працюючі компанії.

Оксана Пирожок, ЕП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ринок землі земельна реформа кредити Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фермерам компенсуватимуть відсоткову ставку за кредитами для купівлі землі — прем’єр 19 вересня 2019, 11:35
Гончарук розповів, як в Україні відкриватимуть ринок землі 19 вересня 2019, 11:10
Зеленський: "Страшилки" про арабів та інопланетян, які вивезуть наш чорнозем, — це маячня 19 вересня 2019, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!