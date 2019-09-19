Уряд запровадить 2 програми фінансування для придбання землі — Маркарова

Під час запровадження ринку землі в Україні фінансова підтримка з боку уряду буде розрахована на малих і середніх фермерів, а також на індивідуальні господарства.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час зустрічі з аграріями.

За її словами, існує проект двох програм, які будуть можливі за час підготовки до реформи.

"Програма, що є в проекті державного бюджету, - це здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників. Ця програма існує і в 2019 році: програма здешевлення кредитів в АПК", - заявила міністр.

"Ви можете піти в будь-який банк, який є учасником програми, і якщо ваші документи відповідають усім вимогам, то ви отримаєте дешевший кредит, тому що держава витратить власні кошти для того, щоб ви заплатили не 20% ставку, а менше 5%", - додала Маркарова.

Однак в уряді усвідомлюють, що аграріїв турбує не лише розмір ставки за кредитом.

"Питання в стандартах, які застосовують банки, в заставі, яку з вас вимагають, в фінансовій звітності за останні 3 роки, якої у вас немає. Тому ми беремо найкращий світовий досвід Світового банку і працюємо над програмою, яка називається "часткова гарантія кредитування", але фактично вона говорить про те, що держава працюватиме з усіма банками не тільки над здешевленням ставки, а й над тим, щоб надати додаткові гарантії. Ми розраховуємо, що ця програма запуститься раніше, ніж буде відкритий ринок землі, щоб у вас була можливість попрацювати з банками і станом на жовтень було розуміння, як ви можете отримати дешеві і довгострокові кредити за зрозумілою і прискореною процедурою", - заявила Маркарова.

Міністр запевнила, що уряд буде підтримувати всі легально працюючі компанії.

Оксана Пирожок, ЕП