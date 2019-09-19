Фермерам компенсуватимуть відсоткову ставку за кредитами для купівлі землі — прем’єр

Уряд надаватиме малим фермерам частину компенсації відсоткової ставки за кредитами, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими агрохолдингами.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з аграріями.

За словами Гончарука, уряд усвідомлює, що великі іноземні компанії та агрохолдинги мають дешевший ресурс, ніж малі фермери.

"Тому за цей рік нам треба зробити дві важливі речі: попрацювати, щоб ставка за кредитами стала значно меншою. І ми для цього вже працюємо з НБУ. Лише з початку роботи уряду НБУ знизив ставку рефінансування на 0,5% і наступного разу він продовжить таку саму логіку дій. Я розраховую, що наступного року кредитування в гривні буде 11-12% річних в банках", - заявив Гончарук.

"Ми подивимося, скільки реально коштуватиме ресурс для великої компанії, що має можливість залучати фінансування за кордоном, оцінимо цей відсоток і надамо на цих самих умовах фермеру компенсацію відсоткової ставки до такого ж самого розміру, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими компаніями", - додав прем’єр.

"Якщо ці інструменти не запрацюють, ринок землі не зможе бути запущений, тому за цей рік ми точно маємо зробити 2 речі: надати можливість купувати землю, надати фінансовий ресурс середнім і малим господарствам, щоб вони могли це реалізувати. Якщо цього не зробити, то необхідного ефекту економічного зростання не буде. Ми розраховуємо, що в результаті запуску ринку українська економіка зростатиме ще на 2%", - розповів голова уряду.

Крім того, Кабмін планує посилити Антимонопольний комітет для уникнення монополізації землі.

"Існують антимонопольні умови, коли в одних руках не може бути сконцентровано шмат землі 15% на рівні області і 0,5% на рівні країни", - заявив Гончарук.

Він додав, що до кінця вересня уряд планує повністю змінити керівництво Держгеокадастру.

Оксана Пирожок, ЕП