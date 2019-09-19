Гончарук розповів, як в Україні відкриватимуть ринок землі

Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з аграріями.

"Ми розраховуємо на справжній діалог. Почну з того, що в Україні є ринок землі, просто він сірий, тіньовий. Людина, яка хоче купити землю, використовує юридичні механізми, які не мають нічого спільного з захистом права власності", - заявив прем’єр-міністр.

Гончарук вважає, що уряду "вкрай необхідно познімати радянські обмеження", в тому числі, обмеження на легальний ринок землі.

"Ми відкриваємо ринок не одразу, бо до цього треба підготуватися. Ми думали це зробити з 1 липня наступного року, потім проконсультувалися з людьми, що реально обробляють землю і вони сказали, що це не дуже добра ідея робити це влітку. Та ідея, яку ми пропонуємо, робити це з 1 жовтня наступного року", — заявив Гончарук.

За його словами, купити землю зможе український громадянин чи компанія, власник якої знаходиться в українській юрисдикції.

"Купити державну і комунальну землю зможуть на публічних і прозорих торгах, щоб у будь-якої людини був рівний доступ до можливості купити земельну ділянку. Ми гарантуватимемо право тим, хто зараз орендує земельну ділянку, купити в першу чергу. Ми дуже не хочемо, щоб ті, хто зараз обробляє землю, втратили можливість обробляти її надалі. В законопроектах, які ми вам презентуємо, ви побачите, як ми це збираємося зробити", - заявив прем’єр.

Оксана Пирожок, ЕП