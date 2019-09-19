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Зеленський: "Страшилки" про арабів та інопланетян, які вивезуть наш чорнозем, — це маячня

Четвер, 19 вересня 2019, 10:50
 

Президент Володимир Зеленський виступає проти продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям.

Про це він заявив в ході зустрічі з аграріями.

"Земля належить українцям. У моделі, яку ми будемо пропонувати з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. "Страшилки" про китайців, про арабів чи про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами — це маячня", - заявив президент.

Зеленський переконаний, що земля – це власність громадян, але в них має з’явитися "не гібридне, а повноцінне" право власності на землю. 

"Це право володіти, користуватися та право розпоряджатися своєю землею. Інакше починається Радянський Союз. Це совок, коли громадяни отримали свої квартири, але не могли їх продавати легально. 

І це неправильно", - сказав він.

"В результаті з’явилися незаконні сірі схеми та махінації. Те саме зараз відбувається з землею. В 2001 році був накладений мораторій, написано, що депутати мають розробити прозорий механізм продажу землі. Пройшло 18 років і де? Замість механізму з’явився процвітаючий тіньовий ринок", - додав Зеленський.

За його словами, виграють від тіньового ринку "не малі фермери і селяни, а місцеві князьки". 

"З 7 млн українців 1 млн громадян померли, так і не отримавши шанс стати господарями землі. Список країн, де немає ринку землі: це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна", - резюмував президент.

Оксана Пирожок, ЕП

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Зеленський ринок землі земельна реформа

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