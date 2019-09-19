Українська компанія починає поставки чорної ікри до США

дмитро ларін

Компанія "Бестер" з Київщини уклала контракт на постачання чорної ікри власного виробництва до США.

Про це розповів директор і співвласник компанії Юрій Яременко, повідомляє Agrotimes.

До США вже відправлено дві партії ікри.

"США – не лише великий, а й вибагливий ринок. Американська компанія відкрила спеціально під наш бренд окрему компанію", – уточнив він.

За його словами, обсяги експорту чорної ікри до США поки незначні – це десятки кілограмів.

"Бестер" експортує чорну ікру другий рік. Так, у 2018 році були поставки цієї продукції до Франції, Іспанії, Греції, Італії. Цього року відправляли запліднену ікру для відтворення рибних ресурсів до Вірменії.

Наразі частка експорту чорної ікри в компанії становить до 5% від загального обсягу продажів. Але в планах – збільшити її до 50% і більше, підкреслив Яременко.

Господарство займається вирощуванням осетрів, виробляє чорну ікру класичним забійним методом у власному ікорному цеху.

Репортаж Економічної правди з виробництва читайте за посиланням: Чорне золото. Як столичний журналіст виробляє ікру