Українська компанія починає поставки чорної ікри до США
Компанія "Бестер" з Київщини уклала контракт на постачання чорної ікри власного виробництва до США.
Про це розповів директор і співвласник компанії Юрій Яременко, повідомляє Agrotimes.
До США вже відправлено дві партії ікри.
"США – не лише великий, а й вибагливий ринок. Американська компанія відкрила спеціально під наш бренд окрему компанію", – уточнив він.
За його словами, обсяги експорту чорної ікри до США поки незначні – це десятки кілограмів.
"Бестер" експортує чорну ікру другий рік. Так, у 2018 році були поставки цієї продукції до Франції, Іспанії, Греції, Італії. Цього року відправляли запліднену ікру для відтворення рибних ресурсів до Вірменії.
Наразі частка експорту чорної ікри в компанії становить до 5% від загального обсягу продажів. Але в планах – збільшити її до 50% і більше, підкреслив Яременко.
Господарство займається вирощуванням осетрів, виробляє чорну ікру класичним забійним методом у власному ікорному цеху.
Репортаж Економічної правди з виробництва читайте за посиланням: Чорне золото. Як столичний журналіст виробляє ікру
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