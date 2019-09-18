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Британська нафтогазова компанія планує інвестувати майже 4 мільйони на розвиток Львівського регіону

Середа, 18 вересня 2019, 16:48

ТОВ "Юсенко Надра" підписало меморавндум про соціально-економічну співпрацю з селищами Старосамбірського та Самбірського районів Львівської області, меморандум діятиме упродовж 2019-2022 років, загальний обсяг фінансування на розвиток регіону становитиме 3 мільйони 850 тисяч гривень.

Про це йдеться у прес-релізі британської нафтогазової компанії Cadogan Petroleum, дочірнім підприємством якої є "Юсенко Надра".

"Мета меморандуму полягає у спільній співпраці компанії з селищами Старосамбірського та Самбірського районів у проектах з розвитку соціальної інфраструктури: співфінансування проектів з благоустрою, будівництва, ремонту, вуличного освітлення населених пунктів. Йдеться про Чуквянську, Страшевицьку та Волянську сільські ради", - заявили у компанії.

Попередньо "Юсенко Надра", що входить у групу Cadogan Petroleum, подала заявку до Держслужби геології і надр на отримання 20-річного спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, що на Львівщині.

"Наша компанія має намір працювати та інвестувати у розробку нафтогазових родовищ у Львівській області ще якнайменше 20 років. Цей меморандум декларує нашу готовність і надалі ефективно співпрацювати з місцевими громадами.

Після завершення геологічного вивчення та повного виконання ліцензійної програми робіт Монастирецької ліцензійної площі компанія вже подала пакет документів на отримання спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, що розташовано в Самборському та Старосамбірському районах на Львівщині та розраховує на підтримку місцевої влади щодо наших планів", – заявив Андрій Білий, гендиректор українського офісу Cadogan Petroleum.

За час своєї діяльності  в Україні компанія інвестувала близько 4 млрд грн. Майже 10% від цієї суми, близько 380 мільйонів гривень, за останні два роки були вкладені у Львівську область. 

Cadogan Petroleum – британська нафтогазова компанія, працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні. Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на двох ділянках передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області.

Економічна правда

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