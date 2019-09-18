Перша зарплата: скільки готові платити студентам - дослідження

Студентам у великих містах готові платити приблизно 7-10 тисяч гривень в місяць, робота в Інтернеті на різних позиціях та промоутером виявилися найпривабливішими для молоді, на них припало 57% і 22% відгуків.

Про це свідчить аналітика OLX Робота.

"Молоде покоління віддає перевагу не лише проводити більшість свого часу онлайн, а і працювати там. Робота в Інтернеті (наприклад, адміністратор сайту, сторінки в соціальній мережі) лідирує за кількістю відгуків від студентів, 57%.

Найбільше в цих вакансіях пропонували 13 тисяч гривень/місяць, найменше - 7 тисяч гривень. Ще 22% оголошень, за якими активно зверталися студенти, передбачали роботу промоутером. Тут пропонували щоденну оплату праці в діапазоні від 400 - 800 грн", - зазначають автори дослідження.

Деякі роботодавці готові платити студентам на початку кар’єри більше 25 000 грн/місяць. Менеджеру-замірщику натяжних стель на повний робочий день пропонували 20 000 - 30 000 грн, кур’єру їжі - 15 000 - 25 000 грн/місяць. Можна працювати оператором в call-центрі та заробляти від 7 000 до 25 000 грн.

Зазначається, що роботодавці лояльно відносяться до студентів та дають їм можливість поєднувати роботу з навчанням. В останній місяць літа на платформі було 78% пропозицій із тимчасовою роботою і 60% з частковою зайнятістю. Широкий вибір і гнучкий графік приваблюють молодь - на такі вакансії вони відгукуються найчастіше.

Результати показали, що серед 30 оголошень, за якими найбільше звертаються до роботодавців, 63% припало на тимчасову роботу, а з частковою зайнятістю всі 90%.

Роботу студентам у Київській області знайти простіше - у серпні 2019 року кожна 4 вакансія була саме там. Ще 10% було у Харківській, а топ-3 закрила Дніпропетровська приблизно з такою ж кількістю пропозицій.

Найскладніше почати кар’єру на Західній Україні. Виявилося, що студентів шукають найменше в Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Зарплати у великих містах України не відрізняються. У середньому, у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові студентам пропонують в діапазоні 7 000 - 10 000 грн за місяць.

Економічна правда