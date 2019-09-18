У Мінсоцполітики пояснили, чому зменшили витрати на субсидії

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснює скорочення фінансування житлових субсидій зростанням доходів громадян.

Про це Соколовська написала на своїй сторінці в Facebook,

"Після оприлюднення проекту бюджету на 2020 рік в ЗМІ поширюється інформація про зменшення витрат на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення витрат не призведе до скорочення одержувачів", - написала Соколовська.

Вона зазначає, що в держбюджеті 2019 року на субсидії заплановано близько 47,6 млрд грн.

"Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребують державної допомоги з оплати комунальних послуг", - додала Соколовська.

За її словами, якщо порівнювати з цифрами, включеними до бюджету на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн - дійсно менше. Але це скорочення викликане винятково економічними чинниками - за рахунок індексації пенсій, а також збільшення рівнів мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Наразі опрацьовується питання про внесення змін для посилення ефективності цієї програми і доступності для громадян, що важливо перед початком опалювального періоду.

Економічна правда