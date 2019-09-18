В Україні продали державну гідроелектростанцію за понад 100 мільйонів

Фонд державного майна виручив від продажу майнового комплексу Первомайської гідроелектростанції 107,7 мільйона гривень.

Про це написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Успішний продаж. Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень при стартовій ціні в 64,6 млн", - написав Трубаров.

Він зазначив, що в аукціоні взяли участь три учасники. Переможець - ТОВ "ЕМЗА" - запропонував ціну на понад 36 млн грн вищу від найближчої цінової пропозиції.

Покупець Первомайської гідроелектростанції зобов’язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства в сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними та рибозахисними спорудами та в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту.

Первомайська ГЕС розташована у місті Первомайськ Миколаївської області за 244 км від гирла річки Південний Буг.

Економічна правда