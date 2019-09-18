Кабмін визначився з новим головою Фонду держмайна

Кабінет міністрів направив до парламенту подання на призначення новим головою Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Остаточне рішення про призначення Сенниченка має ухвалити Верховна Рада.

Як повідомляє Громадське, Дмитро Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку, та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році).

Також був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що уряд призначить нове керівництво Фонду державного майна, яке має переглянути перелік об’єктів для приватизації.

Наразі Фонд державного майна очолює Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році.

Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.