Продаж землі підтримує третина українців

Скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі й відкриття ринку родючих земель підтримує близько третини українців.

Джерело: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 6 по 11 вересня

Ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року підтримує 31% опитаних, а не підтримує 49,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня цього року підтримує 46,5% українців, а не підтримує 34,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня підтримує 66,4% респондентів, а 13,6% – не підтримує.