Рада може відстрочити введення РРО — ЗМІ

Поправки до другого читання законопроектів про фіскалізацію розрахункових операцій і про "кешбек" передбачатимуть відстрочку введення реєстраторів розрахункових операцій з 2020 року на 2021 рік і підвищення річного ліміту доходу для другої групи платників єдиного податку з нинішніх 1,5 мільйона гривень до 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фракції за підсумками засідання "Слуги народу" за участю представників уряду і бізнесу.

"В результаті прийшли до компромісу - ліміт для другої групи буде збільшено до 2,5 млн грн, штрафи - зменшать, а впровадження РРО відтермінують до 2021 року", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що в ході засідання генеральний директор маркетплейса Kasta.ua Андрій Логвін дав позитивний відгук про "пілотну" систему по РРО, яка дозволяє в якості касового апарату використовувати смартфон, планшет або інший девайс.

"Він тестував нову систему і дав висновок, що це можна застосовувати", - вказав співрозмовник.

У засіданні взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також представники компаній, в тому числі керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Була гаряча відверта розмова щодо ФОП, тому що хтось спілкується з бізнесом, хтось сам був підприємцем. Але в цілому все конструктивно", - резюмував він.

Нагадуємо:

Верховна Рада 10 вересня прийняла в першому читанні законопроект №1053-1 про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", який дозволяє використовувати програмні РРО на ряду з традиційними.

Крім цього, законопроект спрощує процедуру реєстрації такого апарату.

При цьому штрафи за порушення роботи з РРО (видачу чека на неповну суму вартості товарів або послуг, наприклад, або непроведення розрахункових операцій через РРО) збільшуються до 150% вартості товару за перше порушення (наразі - 1 грн) і до 250% вартості за наступні (наразі - 100%).

Документ передбачає також збільшення штрафів за інші порушення.

У той же день народні депутати підтримали в першому читанні законопроект №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.