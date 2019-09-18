Провайдера Triolan оштрафували на 3,7 мільярда
Суд відмовився задовольнити позов компанії "Тріолан.Мані" до Державної фіскальної служби Києва про скасування накладення штрафу на 3,7 мільярда гривень за порушення положення про ведення касових операцій у національній валюті.
Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва.
У тексті постанови стверджується, що дочірня компанія інтернет-провайдера "Тріолан" здійснювала переказ коштів в нацвалюті через програмно-технічні комплекси самообслуговування без використання реєстраторів розрахункових операцій.
При цьому, за результатами податкової перевірки, проведеної в березні 2019 року, встановлено, що в період з 1 січня 2016 року по 22 лютого 2019 року загальний обсяг операцій з прийому готівки (які знайшли відображення в касовій книзі) становив 738,6 млн грн.
Відповідно до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", при наданні відповідних фінпослуг РРО повинні використовуватися, відповідно "Тріолан.Мані" порушила закон.
У свою чергу, в компанії підкреслювали, що профільне законодавство не містить вимог щодо застосування РРО при здійсненні діяльності з переказу коштів. Однак суд цей аргумент не врахував.
Засновниками ТОВ "Тріолан.Мані" вказані Сергій Міщенко і Світлана Остапенко, керівником - Олександр Куштім, який також є директором ряду інших компаній, що входять в групу компаній Triolan.
Нагадуємо:
Triolan - телекомунікаційний провайдер, заснований в 2008 році.
Працює в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі та в Рівному.
Кількість клієнтів провайдера на середину 2018 року становить близько 385 тис осіб.
Кінцевим бенефіціарним власником Triolan є Олексій Липчанский, який володіє холдингом через кіпрську компанію "Ейс холдинг Лімітед".
Економічна правда
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