Міненерго погіршило річний прогноз виробництва електроенергії

Україна за підсумками 2019 року знизить виробництво електричної енергії на 1,3% в порівнянні з фактичними показниками минулого року - до 157,202 мільярда кіловат-година.

Про це свідчить оновлений Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергосистеми, передає "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що обсяг виробництва е/е атомними електростанціями становитиме 82,153 млрд кВт-год, що на 2,7% (на 2,245 млрд кВт-год) менше, ніж роком раніше.

Виробництво теплових електростанцій залишиться на рівні минулого року (зниження 0,01% - до 47,788 млрд кВт-год), а теплоелектроцентралей і когенераційних установок виросте на 5% - до 11,561 млрд кВт-год.

Виробництво гідро- і гідроакумулюючих станцій прогнозується на рівні 8,315 млрд кВт-год (-30% до 2018 року), блок-станцій - на рівні 1,666 млрд кВт-год (+10,8%).

Виробництво поновлюваних джерел енергії збільшиться в 2,1 рази - до 5,719 млрд кВт-год.

У свою чергу експорт е/е прогнозується на рівні 5,832 млрд кВт-год, що на 5,4% менше фактичного показника 2018 року.

Зокрема, поставки електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зменшаться на 2,3% (на 88 млн кВт-год) - до 3,712 млрд кВт-год, до Польщі - на 4,7% (на 66 млн кВт-год) - до 1,344 млрд кВт-год, до Молдови - на 18,8% (на 180 млн кВт-год) - до 776 млн кВт-год.

Згідно з документом, імпорт електричної енергії в Україні, який став доступний для країни після запуску з 1 липня нової оптової моделі ринку, становитиме 1,488 млрд кВт-год.