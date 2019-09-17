Купівля землі: Кабмін виділить більше 4 мільярдів гривень для кредитування фермерів

Уряд виділить 4,4 мільярди гривень на кредитування фермерів для купівлі землі.

Про це в коментарі ЕП заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Створюється Фонд гарантування під фінансування кредитів. Він буде дозволяти простіше брати кредити", - додав він.

Також він розповів про компенсацію відсоткової ставки.

"Ви подаєте документи - і отримуєте компенсацію. Фізособи не зможуть, треба бути зареєстрованим сільскогосподарським виробником, не обов'язково фермерським господарством".

За його словами, компенсація відсоткової ставки буде на рівні НБУ, зараз ставка - 16,5%.

Економічна правда