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Купівля землі: Кабмін виділить більше 4 мільярдів гривень для кредитування фермерів

Вівторок, 17 вересня 2019, 16:35

Уряд виділить 4,4 мільярди гривень на кредитування фермерів для купівлі землі.

Про це в коментарі ЕП заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Створюється Фонд гарантування під фінансування кредитів. Він буде дозволяти простіше брати кредити", - додав він.

Також він розповів про компенсацію відсоткової ставки. 

"Ви подаєте документи - і отримуєте компенсацію. Фізособи не зможуть, треба бути зареєстрованим сільскогосподарським виробником, не обов'язково фермерським господарством". 

За його словами, компенсація відсоткової ставки буде на рівні НБУ, зараз ставка - 16,5%. 

Економічна правда

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ринок землі Кабмін

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