Купівля землі: Кабмін виділить більше 4 мільярдів гривень для кредитування фермерів
Вівторок, 17 вересня 2019, 16:35
Уряд виділить 4,4 мільярди гривень на кредитування фермерів для купівлі землі.
Про це в коментарі ЕП заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.
"Створюється Фонд гарантування під фінансування кредитів. Він буде дозволяти простіше брати кредити", - додав він.
Також він розповів про компенсацію відсоткової ставки.
"Ви подаєте документи - і отримуєте компенсацію. Фізособи не зможуть, треба бути зареєстрованим сільскогосподарським виробником, не обов'язково фермерським господарством".
За його словами, компенсація відсоткової ставки буде на рівні НБУ, зараз ставка - 16,5%.
Економічна правда
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