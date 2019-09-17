У НБУ заявили про терор проти реформаторів

"Ми, Правління Національного банку, публічно заявляємо про неприпустимість цілеспрямованих, системних атак на ексголову центробанку Валерію Гонтареву та в її особі – на усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України. Це вже не низка інцидентів, це – ТЕРОР. Його мета – залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати", - йдеться у заяві.

У Нацбанку підкреслюють, що не будуть мовчати та вважають атаки "прямою і неприхованою загрозою демократії та реформам". У заяві також називають атаки "загрозою кожному громадянину, його конституційним правам і свободам" та "повною руйнацією моральних цінностей демократичного суспільства на користь терору".

У НБУ вимагають проведення проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників та акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про які Нацбанк раніше передав до правоохоронних органів.

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Нагадаємо:

У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.

30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.

Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.

Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.

12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Економічна правда