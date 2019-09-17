Спалили будинок Гонтаревої
Будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом спалили в ніч на 17 вересня.
Джерело: сама Гонтарева повідомила про це НВ.
За її словами, зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.
Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.
Цьому передувало: 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку екc-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.
Передісторія:
Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.
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