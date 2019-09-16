Боротьба за екологію коштуватиме уряду Німеччини 4-5 мільярдів євро щорічно

Великий кліматичний пакет, який Берлін повинен оголосити цього тижня, коштуватиме уряду 4-5 мільярдів євро на рік.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що християнські демократи Ангели Меркель, їхній баварський союзник Християнсько-соціальний союз і соціал-демократи представлять план 20 вересня. Як очікується, план передбачає розширення грантів для покупців електромобілів, розширення мережі зарядних станцій, підвищення дорожніх податків для забруднюючих транспортних засобів та поліпшення систем опалення будівель.

Партнери по коаліції розходяться в думках про те, як фінансувати шлях Німеччини до зеленого майбутнього, а консерватори Меркель прагнуть забезпечити, щоб тягар фінансування не зашкодив німецькій промисловості. СДПН же хоче захистити незаможних.

Відповідаючи на питання, які додаткові витрати для уряду складе новий пакет, експерт з бюджетної політики СДПН Йоганнес Карс сказав: "По суті, на старті знадобиться менше мільярдів – можна обійтися в 4-5 млрд євро в рік. Далі, звичайно, сума зростатиме".

За його словами, держава повинна допомогти, щоб люди з невеликими і середніми доходами або пасажири не стикалися з додатковим тягарем, а натомість отримували субсидії на покупку нових автомобілів і переналаштування своїх систем опалення.

"Я думаю, що можна перерозподілити кошти в іншій частині бюджету, щоб ми могли запустити план без нових податків", - сказав Карс.

Європейська правда