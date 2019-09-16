"Київхліб" хоче відсудити бренд "Малятко"

Колаж Liga.net

Компанія "Київхліб" подала судовий позов до Господарського суду Києва для того, щоб позбавити компанію "Еконія" права на випуск дитячої води під торговою маркою "Малятко".

Про це повідомляє Liga.net.

Згідно з матеріалами справи, "Київхліб" має намір відсудити торговий знак "Малятко", оскільки "Еконія", якій належить цей бренд, нібито не використовувала його протягом 5 років.

Позивач має намір зупинити реєстрацію свідоцтва права використання цього знака для "Еконії" в одному класі - для виробництва кави, чаю, какао, цукру, рису, борошна і хліба, морозива, солодощів, дріжджів, меду та інших харчових товарів.

Згідно з інформацією бази даних "Укрпатенту", ТМ "Малятко" зареєстрована в березні 2002 року. Як зазначається в реєстрі "Укрпатенту", знак реєстрації дійсний і продовжити його можна буде в 2029 році.

Можливо, "Київхліб" має намір використовувати бренд для булочок з однойменною назвою, вважає виконавчий директор "Еконії" Юлія Базилевич. Вона запевняє, що її фірма використовує цей бренд з моменту реєстрації, в тому числі протягом останніх 5 років.

У базі "Укрпатенту" можна знайти близько 70 заявок Київхліба на реєстрацію ТМ, "Малятко" серед них відсутня. Левова частка заявок подана в 2018-2019 роках, коли питання інтелектуальної власності для компанії загострилося через суперечку з Roshen.

Нагадуємо:

У 2018 році Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Київський Булочно-кондитерський комбінат", який входить в холдинг "Київхліб", на майже 330 тис гривень за використання упаковки, схожої по оформленню на упаковку дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація Roshen".

Раніше червона стрічка стала предметом розбрату між Roshen і "Київський БКК", який також використовував червону стрічку при оформленні тортів.

Roshen просить визнати її право на володіння знаком для товарів і послуг у вигляді червоного кольору в елементах упаковки тортів.

Також корпорація просить визнати недійсними висновки ДП "Український інститут інтелектуальної власності" та апеляційної палати МЕРТ щодо відмови реєстрації описаної вище ТМ.

Компанія просить суд зобов'язати МЕРТ внести відомості про реєстрацію товарного знаку в Держреєстр свідоцтв України.

Суди з питань інтелектуальної власності між кондитерами тривають з початку 2017 року.

Тривалий розгляд між виробниками стосувався також права на випуск "Київського торта".

У серпні минулого року в справі про "Київський торт" сторони уклали мирову угоду.