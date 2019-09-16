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У київському метро почнуть ремонт всіх ескалаторів на двох центральних станціях

Понеділок, 16 вересня 2019, 14:44

У столичному метрополітені з листопада розпочнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 6 почергово) на станції "Золоті ворота", а з лютого 2020 року – на "Майдані Незалежності" (всі 4 ескалатори почергово).

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що капітальні ремонти трьох ескалаторів по станції "Площа Льва Толстого" завершаться у кінці жовтня цього року, а на станції "Арсенальна" (усі 6 ескалаторів почергово) триватиме до лютого 2020 року.

Загалом у київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тисяч кілометрів.

У метрополітені закликали уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах для уникнення травмувань та збоїв у роботі.

Економічна правда

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