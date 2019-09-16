ЗМІ дізналися деталі плану об'єднання економік РФ і Білорусі

Програма економічної інтеграції Росії і Білорусі розрахована на півтора року і передбачає часткове об'єднання двох економічних систем з січня 2021 року.

Про це повідомляє видання "Коммерсант", яке ознайомилось з програмою, парафованою сторонами на початку вересня, але яка публічно не розкривалась.

Зазначається, що йдеться, як мінімум, про єдиний Податковий кодекс, зовнішньоторговельний режим та Цивільний кодекс, уніфікований облік власності та соцгарантій, майже об'єднаний банківський нагляд (але з двома центробанками), єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії і гармонізоване держрегулювання галузей.

"Така ступінь інтеграції - вища, ніж в ЄС, фактично на рівні економік мова йде про створення з 2022 року конфередативної держави. При цьому навряд чи вона буде повністю рівноправною для сторін: економіка РФ в 29 разів більше білоруської", - йдеться у статті.

Газета пише, що програму економічної інтеграції парафували (погодили з можливістю незначних змін) 6 вересня прем'єр-міністри країн Дмитро Медведєв та Сергій Румас.

У документі, підписаному двома прем'єрами, йдеться про досить радикальний проект: це часткова економічна інтеграція на рівні не менше ніж в Євросоюзі, а в ряді питань - аналогічна конфедеративним або навіть федеративним державам. За реалізації плану до 2021 року мова йде про поглинання економікою РФ майже повністю економіки Білорусі на рівні управління", - пише "Коммерсант".

У "Програмі дій", зокрема, прописані такі моменти: взаємне скасування роумінгу з 1 червня 2020 року; об'єднання податкових систем: передбачається, що у Союзній державі РФ і Білорусі станом на 1 квітня 2021 року буде прийнятий єдиний Податковий кодекс; єдина митна політика; енергополітика.

Документ прямо передбачає створення "єдиного регулятора" ринків газу, нафти, нафтопродуктів та електроенергії.

З січня 2022 року РФ і Білорусь у рамках союзної держави мають намір вести "узгоджену політику" на ринку праці та у сфері соцзахисту, проте в останньому випадку обіцяне лише "зближення рівня" соцгарантій і в майбутньому - "рівні права" громадян двох країн.

Два міністерства економіки - російське та білоруське - до 1 листопада 2019 року також мають створити "дорожню карту", ​​що об'єднує галузеве регулювання.