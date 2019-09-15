Кропачова незаконно викинули з конкурсу по приватизації "Центренерго" – суд

Фонд державного майна повинен скасувати своє рішення про недопущення ТОВ "Укрдонінвест" до приватизаційного аукціону з продажу 78% акцій ПАТ "Центренерго".

Таке рішення 9 вересня прийняв Окружний адміністративний суд Києва, пишуть "Наші гроші".

Якщо рішення судді Тетяни Шейко не буде оскаржене у Шостому апеляційному адміністративному суді, то ФДМУ повинен буде скасувати абзац другий пункту 1 наказу від 10 грудня 2018 року №1558.

"Укрдонінвест" Віталія Кропачова подав позов у травні 2019 року.

ФДМУ не допустив до участі в конкурсі фірму "Укрдонінвест" за відсутність виписки з ЄДРЮО і довідки про включення у ЄДРПОУ.

Крім того, члени робочої групи дійшли висновку, що в пакеті конкурсної документації відсутні відомості про джерела надходження коштів ТОВ "Краснолиманське", яке відповідно до договору від 21 листопада 2018 року №21/11 зобов`язується надати поворотну фінансову допомогу "Укрдонінвесту" у сумі 6 млн гривень.

Також ФДМУ не допустив тоді до конкурсу "Нафтобітумний завод" (Білорусь) через інформацію від СБУ про пов’язаність компанії з російською "Роснєфтью", що знаходиться під санкціями України за військову агресію Росії.

"Укрдонінвест" подало на конкурс витяги з ЄДРЮО і ЄДРПОУ. Окрім цього фірма подала витяги з реєстрів на компанії "ВБ нерухомість", "Об`єднана вугільна компанія", "Сані Україна", "Краснолиманське", "Енерго-Інвестгруп", Асоціації "Фінансових, промислових та торгівельних підприємств "Донбаський розрахунково-фінансовий центр", "Центральна збагачувальна фабрика "Росія", "Центральна збагачувальна фабрика "Україна", до яких має відношення.

Суд вирішив, що умовами конкурсу вимагався один документ "Довідка", а фактично мали надаватись "Відомості", – уповноважені особи робочої групи зобов`язані були або ж усунути невідповідність у вимогах до конкурсної документації, або ж скористатись правом, визначеним пунктом 6.13 Положення.

Суд також погодився з тим, що конкурсна документація не зобов’язувала "Укрдонінвест" розкривати джерела походження 6 млн гривень від "Краснолиманської".

Нагадаємо, у липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова, якого за часів Порошенка називали "смотрящим" за вуглепромом від імені Ігоря Кононенка.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним ПАТ "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.