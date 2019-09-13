Голова АМКУ Терентьєв збереже свою посаду - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що триває процес перезапуску Антимонопольного комітету, голова АМКУ Юрій Терентьєв збереже свою посаду.

Про це він сказав під час виступу на 16 конференції YES в Києві, передає Liga.net.

"Що стосується антимонопольної політики, ми перезапускаємо Антимонопольний комітет. Уже змінили заступників. Подивимося, як працює глава АМКУ", - зазначив Зеленський.

Він також заяви, що такі слова, як монополія, рейдерство і контрабанда повинні стати архаїзмами в Україні.

Нагадаємо:

На початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення відбулися без подань прем’єр-міністра, передбачених законом.

31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.

Тодішній заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук говорив, що кадрові рішення стосовно АМКУ приймались на підставі побажань голови комітету Юрія Терентьєва.

Економічна правда