Мораторій на експорт лісоматеріалів потрібно відмінити - Держлісагентство

Мораторій на експорт ділової деревини триває вже три роки, а через певні рішення і дров'яну сировину, яка дозволена для експорту, вже більше року неможливо експортувати, тому у лісовій галузі створений колапс.

Про це заявив заступник Голови Держагентства лісових ресурсів Володимир Бондар під час круглого столу "Лісова політика України: першочергові завдання".

"Потрібно відмінити мораторій, дати вільний ринок для дров’яної продукції – це стимулюватиме ріст цін і роботу наших галузевих підприємств, і не тільки тих, які знаходяться в Державному агентстві лісових ресурсів. Це дасть поштовх для розвитку економіки", - сказав Бондар.

За його словами, мораторій на експорт лісоматеріалів необроблених у такому вигляді, в якому його прийняли, не дав економічного прориву, а в питанні дров’яної сировини зробив злочинну ситуацію для економіки держави.

"Лісогосподарські підприємства мають на сьогодні залишки 1,2 мільйона кубічних метрів деревини. Ми скоротили заготівлю, тому що не можемо реалізувати в Україні те, що було заготовлено", - підкреслив він.

За словами Бондаря, якщо законодавець хотів сконцентрувати сировину і дати поштовх розвитку місцевому бізнесу, то це потрібно було робити не у спосіб заборони, а через стимулювання розвитку і поглиблення переробки.

"Для цього потрібно, щоб в Україну прийшли інвестиції. Не приймаючи жодних рішень щодо створення інвестиційного клімату в Україні, просто заборонивши експорт сировини, це призвело лише до зниження внутрішньої ціни, зменшення заготівлі стиглого лісу, а заготовлену деревину, яку маркуємо в лісі – її навіть не вивозимо, тому що вона не має свого споживача.

Через зниження ціни на сировину вже постає питання про зупинку підприємств різної форми власності через те, що неможливо реалізувати продукцію", - наголосив він.

Читайте також: Контрабанда, ліс-кругляк, мораторій на землю, лотереї, МВФ, ФОПи та інші виклики для Зе!Кабміну

Економічна правда