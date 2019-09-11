Кабмін змінив своїх представників у наглядовій раді Нафтогазу

Кабінет міністрів змінив представників держави у наглядовій раді Нафтогазу, при цьому одна посада залишається вакантною.

Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 11 вересня, передає прес-служба Кабміну.

"Уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

На посади у наглядову раду Нафтогазу призначили двох нових членів: Ковалів Юлію та Бойко Наталію. З ними планують укласти відповідні договори. Ще одна позиція у наглядовій раді компанії залишилася вакантною.

Юлія Ковалів уже була представником держави у наглядовій раді Нафтогазу у 2016-2017 роках.

Економічна правда