У Польщі оцінили, як знизиться постачання газу "Північним потоком"

Після вироку Суду ЄС, який скасував рішення Єврокомісії щодо допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL, обсяги транспортування газу "Північним потоком" мають зменшитися на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік.

Про це заявив президент польської нафтогазової компанії PGNiG Пйотр Возняк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, рішення у справі газогону OPAL має бути негайно виконано: "Для недискримінаційної політики продажу та транспортування газу в ЄС цей результат буде тільки позитивним. У мене складається враження, що енергетична солідарність вперше набула матеріального значення, і це не просто порожнє слово".

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.

У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі. Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена тільки юридичними питаннями.

Європейська правда