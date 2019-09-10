ВР ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до системи Prozorro

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі.

Відповідне рішення підтримав 351 депутат.

Законопроект розробили в уряді

Зокрема, в уряді вважають, що ухвалення закону призведе до зменшення випадків обходу системи Prozorro під час оголошення тендерів.

Законопроект вводить поняття "спрощених" закупівель – закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro.

Підкреслюється, що приблизно 250 тисяч процедур на рік будуть виведені з тіні. Додаткова економія завдяки цьому може скласти до 9 млрд грн на рік.

Також законопроєктом пропонується дозволити бізнесу виправляти помилки у тендерній документації протягом 24 годин.

Економічна правда