ВР ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до системи Prozorro
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі.
Відповідне рішення підтримав 351 депутат.
Законопроект розробили в уряді
Зокрема, в уряді вважають, що ухвалення закону призведе до зменшення випадків обходу системи Prozorro під час оголошення тендерів.
Законопроект вводить поняття "спрощених" закупівель – закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro.
Підкреслюється, що приблизно 250 тисяч процедур на рік будуть виведені з тіні. Додаткова економія завдяки цьому може скласти до 9 млрд грн на рік.
Також законопроєктом пропонується дозволити бізнесу виправляти помилки у тендерній документації протягом 24 годин.
Економічна правда
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