УЗ виявила факти можливого розкрадання 15 мільйонів

Фахівці департаменту економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" виявили факти, які вказують на можливу корупційну схему під час закупівлі послуг з ремонту дефектоскопного обладнання філією "Центр діагностики залізничної інфраструктури".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що, за даними службової перевірки, низка дій посадовців спричинила збитки УЗ на суму близько 15 млн грн.

"Перевіркою встановлено, що очікувану вартість закупівлі послуг з ремонту дефектоскопного обладнання визначено на підставі однієї комерційної пропозиції, без залучення інших суб’єктів господарювання. Наслідком цього стало суттєве завищення вартості ремонту вказаного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, до тендерної документації з капітального ремонту дефектоскопного обладнання внесли "дискримінаційні технічні умови, що призвели до обмеження кола учасників та до штучного створення умов для перемоги конкретної компанії".

"Наслідком таких дій стало не лише завищення вартості ремонту, але й порушення вимог чинного законодавства в частині добросовісної конкуренції та недискримінації учасників.

Укрзалізниця неодноразово наголошувала на рішучості боротьби з подібними порушеннями та сподівається на не менш рішучі дії правоохоронних органів у ході розслідування", - заявили в УЗ.

Фінансування на проведення вищезазначених робіт з розрахунку ремонту 6 вагонів у 2018 році становило 96,5 тисяч гривень з ПДВ, але фактично відремонтовано лише 5 вагонів

УЗ матеріали перевірки щодо можливого розкрадання 15 млн грн передасть до правоохоронних органів.