Бренд Volkswagen представив свій перший серійний електромобіль

У Німеччині у рамках "Ночі Volkswagen" концерн представив серійний електричний хетчбек Volkswagen ID.3.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це не перша електрична модель концерну Volkswagen, але перша під однойменним брендом.

У компанії розраховують, що до середини століття автомобілі взагалі не впливатимуть на вміст вуглекислого газу в атмосфері. І це стосується не тільки силових установок, а й виробництва електрики як такої.

Перший електрокар бренду побудований на спеціально розробленій платформі MEB. Вона оптимізована не тільки з точки зору компонування агрегатів для вивільнення максимального простору в салоні, але і заради збільшення запасу ходу.

Синхронний електродвигун з постійними магнітами, силова електроніка і одноступінчатий редуктор розташовані в районі задньої осі, блоки акумуляторів імплантовані в панелі підлоги, а допоміжні пристрої винесені в передню частину.

Всі VW ID.3 отримають один електромотор, максимальна швидкість до 160 км/год. Відрізнятися версії будуть місткістю батарей і, як наслідок, запасом ходу і швидкістю зарядки.

Базова модель отримає 45-кіловатний блок акумуляторів і можливість проїхати до 330 км, середню забезпечать акумуляторами на 58 кВтг і запасом ходу до 420 км, найдорожчий ID.3 буде оснащуватися 77-кіловатною батареєю і зможе проїхати без підзарядки до 550 км.

Точні ціни поки не названі, але в VW підтвердили, що вартість базової модифікації електромобіля не перевищить 30 тисяч євро.