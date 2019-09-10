Половина українців вважають, що власник землі повинен мати право її продати - опитування

50,4% українців вважають, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її продати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

На питання, чи повинен власник землі мати право її продати, 50,4% опитаних відповіли, що повинен, 28,1% - ні, а 21,5% було важко відповісти.

Водночас серед тих, хто має землю, 56% переконані, що власник землі повинен мати право її продати, 33% дотримуються протилежної думки, а серед тих, хто землі не має, за право продажу виступають 46%, проти – 28%.

Серед жителів міста підтримують право власників землі на її продаж 51% (проти – 27%). Серед жителів сіл – відповідно, 46% і 35%. Регіонально найбільше підтримують право власника на продаж землі в Західному регіоні ("за" – 62%, "проти" – 14%), найменше – на Донбасі ("за" – 44%, "проти" – 43%).

33% опитаних переконані, що земля в принципі не може бути об’єктом купівлі-продажу, водночас лише 8% вважають, що земля повинна бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень.

"Якщо порівняти з 2011 роком, то істотно зменшилася кількість тих, хто в принципі заперечував можливість продажу землі – з 51% до 33%. Решта 45% громадян припускають можливість продажу землі за певних умов: не продавати землю іноземцям (22%), ввести обмеження на величину площі, що продається одній людині чи одній фірмі (12%), законодавчо забезпечити гідну ціну, нижче за яку земля продаватися не може (11%)", - заявили автори дослідження.

Зазначається, що ставлення до зняття мораторію та перспективи продажу землі майже не залежить від того, мають громадяни землю чи ні.

Основні відмінності у ставленні до продажу землі мають регіональний характер: у Західному регіоні вважають, що земля не може бути об’єктом купівлі-продажу 21%, у Східному регіоні – 27%, у Центральному – 37%, а на Донбасі – 48% і у Південному регіоні – 50%.

Мають у власності земельний пай або землю 45% українців – це на 8% більше, ніж у 2011 році. При цьому в 35% ця власність офіційно оформлена, а у 10% – ні.

У селі мають у власності землю 70%, у місті – 44%. Найбільше мають паїв та земельних ділянок у власності в Центральному регіоні (50%) та на Заході (48%), найменше – на Півдні (37%) та на Донбасі (38%).

Серед тих, хто має пай або земельну ділянку, більшість (51%) здає в оренду: 40% – офіційно, а 11% – неофіційно. Ще 38% власників землі вирощують на ній продукти для потреб своєї сім’ї.

Ринковим фермерством, тобто, вирощуванням продуктів на продаж, займаються лише 10% власників землі. У 8,5% земля пустує і не обробляється.

У разі зняття мораторію 48% власників землі відповіли, що вони ніяких дій не робитимуть, лише 7% збираються продати землю або частину землі, а 4% – навпаки, докупити ще землі, 11% мають намір залишити землю в свого орендаря, а 2,5% – навпаки, орендаря змінити. Ще 26% не визначилися, чи робитимуть вони щось чи ні.

Серед тих, хто здає землю в оренду, 19% готові її продати, решта й далі здаватиме в оренду. Готові продати свою землю 19% тих, хто вирощує на землі продукти на продаж, а 14% збираються ще землі докупити.

Серед тих, чия земля пустує, лише 18% збираються її продати, а 61% – нічого не робитимуть.

Загальнонаціональне опитування провели Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Економічна правда