Зеленський бізнесменам у Польщі: Готовий особисто захищати інвестиції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі заявив, що готовий особисто захищати всі інвестиції в Україну.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу", - сказав він.

Під час зустрічі з президентом бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях, як-от: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

Зеленський розповів про проект "Держава у смартфоні", наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

Українська правда