Українські інженери розробили "пасіку майбутнього"

Група українських та польських інженерів розробила "пасіку майбутнього, в якій кожен "розумний" вулик обладнано електронними IoT пристроями, які передають інформацію про життя бджіл пасічникам на смартфон.

Про це пише Аgri-gator.

Крім України, "пасіки майбутнього" вже кілька років успішно працюють в Канаді та Польщі. Готується відкриття пасік в США, Ізраїлі та інших країнах Європи.

З кожним роком до команди розробників приєднується дедалі більше інженерів, вчених, професійних бджолярів з багатьох країн, пише видання.

Однак запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї саме в Україні.

"Пасіки майбутнього" дозволять створити в країні абсолютно новий ринок – ринок запилення, ефект від якого оцінюється за різними джерелами від 2 до 4 млрд доларів щорічно", – розповідає автор ідеї проекту Ігор Курдін.