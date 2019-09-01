Україна хоче збільшення квот на вантажні перевезення через Польщу

Київ потребує збільшення квоти на вантажоперевезення українських перевізників через Польщу й очікує розв'язання цього питання у відносинах з Варшавою.

Про це в коментарі українським ЗМІ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє "Укрінформ".

"Та кількість, яку було запропоновано, нас не влаштовує, оскільки ми все більше торгуємо з Європою", - заявив міністр.

Він наголосив, що це для України "дуже важливе питання", оскільки найбільш інтенсивно торгівля з Європою відбувається саме через територію Польщі.

Пристайко підкреслив, що питання вантажоперевезень піднімалося як на зустрічі з президентом Анджеєм Дудою, так і в розмові з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким.

За його словами, важливим питанням є також покращення прикордонної інфраструктури і збільшення кількості пунктів пропуску на спільному кордоні.

"Нас не влаштовують довгі черги на кордоні. Ми домовлялися про обмін інформацією між митницями, аби припинити контрабанду. Якщо кудись везуться цигарки, то значить вони десь приймаються тут (в Польщі - ред.)", - констатував глава МЗС України.