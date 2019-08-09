ЄС критикує Україну за впровадження своїх же вимог — Держпродспоживслужба

Польські ЗМІ критикують Україну за впровадження нових норм регулювання ввезення в України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки.

Про це заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа у коментарі "Економічній правді".

У Польщі висловили занепокоєння, що це може суттєво знизити рівень експорту в Україну польського м'яса механічної обвалки, а саме птиці, що в свою чергу призведе до фінансових втрат польських виробників м’яса птиці.

Лапа наголосив, що затверджені Вимоги до ввезення на митну територію України зазначеної продукції повністю відповідають європейським нормам і стандартам.

"Ми здивовані, що європейські виробники нарікають на те, що Україна впровадила той же режим регулювання, який діє в самому ЄС", - зазначив Голова Держпродспоживслужби.

Підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна взяла на себе зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС, зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

"Хочу звернути увагу, що питання торгівлі ММО тоді взагалі не коментувалося Євросоюзом. Тому нас дивує, чому воно піднімається зараз - після офіційного затвердження нормативно-правового акту", - зазначив керівник Служби.

Економічна правда