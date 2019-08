Huawei представила альтернативу Android

Компанія Huawei офіційно презентувала власну операційну систему.

Про це повідомляє ain.ua.

ОC буде називатися HarmonyOS. Вона підійде для широкого спектру пристроїв: від смартфонів до годинників, комп'ютерів, інтернет-колонок, розумних пристроїв і навіть автомобілів. Під кожен пристрій будуть використовуватися окремі модулі системи.

Huawei обіцяє, що розробники зможуть зручно адаптувати свої програми під різні платформи і пропорції екранів.

HarmonyOS - opensource-проект, встановлювати її можна буде на пристрої інших виробників.

Першим смартфоном з HarmonyOS стане Huawei Mate 30 Lite. Але це актуально тільки для Китаю. На міжнародному ринку будуть продаватися версії з Android Q і оболонкою EMUI.

У компанії кажуть, що пріоритетом все одно залишається використання Android.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8