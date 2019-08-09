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Huawei представила альтернативу Android

П'ятниця, 9 серпня 2019, 17:15
 

Компанія Huawei офіційно презентувала власну операційну систему.

Про це повідомляє ain.ua.

ОC буде називатися HarmonyOS. Вона підійде для широкого спектру пристроїв: від смартфонів до годинників, комп'ютерів, інтернет-колонок, розумних пристроїв і навіть автомобілів. Під кожен пристрій будуть використовуватися окремі модулі системи.

Huawei обіцяє, що розробники зможуть зручно адаптувати свої програми під різні платформи і пропорції екранів.

HarmonyOS - opensource-проект, встановлювати її можна буде на пристрої інших виробників.

Першим смартфоном з HarmonyOS стане Huawei Mate 30 Lite. Але це актуально тільки для Китаю. На міжнародному ринку будуть продаватися версії з Android Q і оболонкою EMUI.

У компанії кажуть, що пріоритетом все одно залишається використання Android.

Поширювати HarmonyOS на міжнародному ринку будуть поступово. У 2019 році вона з'явиться на розумних телевізорах, в 2020 році - на годиннику і ноутбуках, в 2021 - в автомобільних медіа-системах і розумних колонках.

Нагадуємо:

Перші чутки про власну операційку з'явилися після внесення Huawei до списку санкцій США.

Санкції змусили Google відмовити компанії в наданні повноцінного Android - Huawei могла задовольнятися лише open-source варіантом.

Спочатку повідомлялося, що власна ОС називається HongMeng, а також не буде адаптована для смартфонів. Але назву HongMeng залишили тільки для китайського ринку.

Досі незрозуміло, наскільки жорстко адміністрація Дональда Трампа буде впроваджувати обмеження по Android.

У липні американські чиновники заявили, що дозволять співпрацю з Huawei у випадках, коли це не зачіпає національну безпеку.

Але вже 7 серпня Bloomberg написав про те, що послаблення можуть зняти на тлі нового витка торгового конфлікту між країнами.

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