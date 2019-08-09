У Кличка прокоментували справу Великої кільцевої

У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про дозвіл на обшук її структурних підрозділів у справі про можливу розтрату коштів під час будівництва Великої кільцевої дороги.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як наголошується, в ухвалі Голосіївського районного суду Києва щодо будівництва ділянки Великої кільцевої дороги мова йде виключно про тимчасовий доступ до речей і документів, а не про проведення обшуків.

"КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. Всі запити правоохоронних органів опрацьовуються згідно законодавства", - йдеться у повідомленні.

"Відповіді на них надаються у визначені законом терміни. Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутись із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання даних документів не потрібна ухвала суду", - повідомляє прес-служба.

Крім того, зазначають в КМДА, інформація в ухвалі суду по справі № 752/13649/19 щодо переліку документів, якими володіє Департамент економіки та інвестицій КМДА, – не відповідає дійсності.

"Володіння документами, переліченими в ухвалі, не відноситься до компетенції Департаменту економіки та інвестицій, визначеної положенням про нього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.

Як йдеться в матеріалах слідства, очікувана вартість договору на проведення будівельних робіт становила 375,6 млн гривень. Переможцем торгів було оголошено ТОВ "Еко-буд-трейд", ціна в ході торгів знизилася до 325,914 млн гривень.

Незабаром КМДА видала нове розпорядження про коригування проекту, в результаті чого вартість будівництва ділянки довжиною 1,8 км зросла до 1,125 млрд грн.

В ході досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті слідчі виявили, що наразі жодні будівельні або підготовчі роботи там не проводяться.

Економічна правда