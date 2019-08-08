Вовк відреагував на підозру у справі "Ротердам+"

Джерело: Дмитро Вовк у Facebook

Дмитро Вовк, колишній голова Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відреагував на повідомлення про підозру від детективів Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Ротердам+".

Пряма мова: Справа "Роттердам+" є розкрученою медійно-юридичною бульбашкою. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором та вибиванням доказів під обвинувачення.

Оскільки з публічними обвинувальними виступами керівники НАБУ зайшли далеко ще у 2017 році - визнати нікчемність та безперспективність розслідування на 3 рік дозволити вони собі не можуть. Саме тому і вирішили оголошувати підозри, замість закриття справи.

Деталі: Екс-голова НКРЕКП заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег і готовність захищати репутацію Комісії.

Що передувало: 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.

Розслідування встановило, що Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Детективи НАБУ не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах. У НАБУ вважають, що керівництво НКРЕКП запровадило схему в інтересах групи приватних теплогенеруючих компаній.