УЗ призначила додатковий поїзд до Дня Незалежності
Держкомпанія "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ — Львів — Київ, який курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що додатковий поїзд призначили "для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України".
"23 та 26 серпня додатковий поїзд "Інтерсіті" № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57).
А 24 та 27 серпня швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48", - йдеться у повідомленні.
Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.
Нагадаємо:
На серпень "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро.
Економічна правда
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