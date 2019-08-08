УЗ призначила додатковий поїзд до Дня Незалежності

Держкомпанія "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ — Львів — Київ, який курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що додатковий поїзд призначили "для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України".

"23 та 26 серпня додатковий поїзд "Інтерсіті" № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57).

А 24 та 27 серпня швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48", - йдеться у повідомленні.

Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Нагадаємо:

На серпень "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро.

Економічна правда