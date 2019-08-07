Novus створить спільне підприємство з двома регіональними мережами

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "НОВУС Україна" (Київ), ТОВ "Вересень Плюс" (Кропивницький) і ТОВ "Делікат Рітейл" (Черкаси) створити спільне підприємство у формі ТОВ "Асоціація регіональних мереж".

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

У прес-службі Novus у відповідь на запит Асоціації заявили, що метою отриманння дозволу на створення цього підприємства є сприяння конкуренції та забезпечення розвитку невеликих і регіональних торговельних мереж, забезпечення споживачів якісними товарами та сприяння розвитку і виходу на ринок регіональних і невеликих суб’єктів господарювання.

"У той же час, в компанії відмовилися уточнити будь-які подробиці та умови об’єднання. А опитані Асоціацією експерти ринку сумніваються, що мова йде про повноцінне злиття", - йдеться у повідомленні.

"По-перше, це тільки дозвіл АМКУ - самого створення альянсу немає. І це точно не поглинання мережею Novus цих локальних операторів.

Тому, якщо відбудеться об’єднання, впевнений, ребрендингу не буде. Швидше за все, всі магазини продовжать працювати під своїми вивісками", - заявив директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля.

Нагадаємо:

Компанія "НОВУС Україна" створена у 2008 році, і того ж року відкрила перший супермаркет Novus у країні. Власником з часткою 100% у статутному капіталі компанії є ЗАТ Консул Трейд Гаус (Литва). Кінцевими бенефіціарами вказані Марина Познякова, Агне Рузгіене, Раймондас Туменас. Статутний капітал - 634,7 млн грн.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена в 2008 році колишніми акціонерами компанії Сандора Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

На 6 серпня 2019 року мережа в Україні налічує 42 магазини, з яких 33 - в Києві та Київській області.

Компанія "Вересень Плюс" створена в 1995 році, розвиток роздрібної мережі почала в 2009. "Вересень Плюс" розвиває спеціалізовані магазини алкогольної продукції, магазини "Файно Маркет" і магазини прилавкового типу. Мережа налічує 81 об'єкт у Кропивницькому, Кривому Розі, Олександрії, Бобринці, Благовіщенському, Світловодську та ін.

Власниками компанії в рівних частках і кінцевими бенефіціарами є Віталій і Людмила Денисенки. Зареєстрований капітал - 11,8 тисяч грн.

Компанія "Делікат Рітейл" створена в кінці березня 2019 року, розвиває мережу супермаркетів "Делікат", "Делікат комфорт" і "Делікат+", яка налічує 14 об'єктів у Черкасах, Смілі та с. Червона Слобода (Черкаська обл.).

Власниками в рівних частках і кінцевими бенефіціарами є Юрій Олійник і Олег Хелетій. Зареєстрований капітал - 100 тисяч грн.