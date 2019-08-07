НБУ скасовує кілька нормативів платоспроможності банків

Національний банк у зв'язку із переходом банків до розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) скасовує економічні нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5) з 2 вересня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Запроваджений у грудні 2018 року норматив LCR установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку грошових коштів упродовж 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. По суті він є більш жорстким, ніж нормативи Н4 та Н5, а тому немає практичної доцільності у подальших розрахунках цих чинних нормативів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє публікація даних за нормативами Н4 та Н5 відбудеться станом на 1 вересня.

Водночас до запровадження нормативу LCR на консолідованій основі контроль за достатнім рівнем ліквідності банківської групи до 31 дня забезпечуватиметься через контроль нормативу Н5 на консолідованій основі, розрахунок якого не змінюється.

Ліквідність - це здатність банку вчасно та у повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями з найменшими фінансовими втратами. Іншими словами, це наявність у банку достатньої кількості коштів на ту чи іншу дату.

"Наступним кроком у реформі системи нормативів ліквідності стане запровадження до кінця 2019 року коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)", - зазначили в Нацбанку.

Економічна правда