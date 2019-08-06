Wizz Air відкриває 6 рейсів з Одеси та додає новий напрямок зі Львова

Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

З 1 листопада компанія почне виконувати польоти з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада - в Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце, з 3 листопада - в Братиславу. Частота польотів по всіх маршрутах складе 2 рейси на тиждень.

Також Wizz Air додасть один маршрут до Львова. З 28 жовтня лоукост почне літати 2 рази на тиждень зі Львова до Ларнаки на Кіпрі.

Нові напрямки Wizz Air частково перетинаються з рейсами, які раніше анонсував Ryanair. Ірландський лоукост вже літає з Одеси до Кракова, а восени планує запустити також рейси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань. Таким чином, авіакомпанії матимуть чотири спільних маршрути в Одесі.

Наразі Wizz Air виконує рейси з трьох українських міст – Києва, Харкова та Львова – за 46 маршрутами до 13 країн.

За січень-липень 2019 року лоукостер перевіз близько 1,3 млн пасажирів, що майже вдвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Європейська правда