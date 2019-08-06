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Опалювальний сезон в Одесі під загрозою зриву — "Нафтогаз"

Вівторок, 6 серпня 2019, 13:35
 

Заборгованість одеських виробників тепла ставить під загрозу теплопостачання міста наступної зими.

Про це повідомляє прес-служба "НАК "Нафтогаз України".

Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" і КП "Теплопостачання міста Одеси" досягла майже 1,7 млрд гривень.

Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед "Нафтогазом" становить 840,9 млн гривень, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%.

"Для того, щоб мати можливість в подальшому купувати газ у "Нафтогазу", Одеська ТЕЦ повинна оплатити не менше, ніж 161 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, КП "Теплопостачання міста Одеси" заборгувало "Нафтогазу" 836 млн гривень.

"Для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого Положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн грн", - заявили в "Нафтогазі".

У прес-службі додають, що "Нафтогаз" закликає Фонд державного майна, який здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних і дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО і умов укладених з компанією договорів.

Економічна правда

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тепло Одеса Нафтогаз

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