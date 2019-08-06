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УЗ відновила на Донбасі роботу поїздів, які не курсували 5 років

Вівторок, 6 серпня 2019, 11:30

"Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на дільниці "Маріуполь – Південнодонбаська", які не курсували майже 5 років.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

"Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця"  спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Відтепер цією дільницею курсуватимуть чотири приміські поїзди.

Зокрема, продовжили до Південнодонбаської рух поїздів № 6162, № 6105, № 6108 та № 6181.

Українська правда

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