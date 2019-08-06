МВФ назвав збиток російської економіки від санкцій і падіння цін на нафту

Щорічний негативний ефект санкцій на зростання російського ВВП в період з 2014 по 2018 рік становив в середньому 0,2 процентних пункту.

До такого висновку дійшли експерти Міжнародного валютного фонду в щорічній доповіді про російську економіку, опублікованій на сайті організації, передає РБК.

Негативний ефект від падіння цін на нафту становив в середньому близько 0,65 п.п.

Менший вплив на зростання ВВП надали жорстка бюджетна політика (мінус 0,1 п.п.) і стримуюча грошово-кредитна політика Росії (мінус 0,2 п.п.).

У сукупності всі ці фактори - санкції, нафта, бюджетна і монетарна політика відняли майже 1,2 п.п. від щорічного зростання російської економіки, згідно з оцінкою МВФ.

Як наголошується в доповіді, в 2014-2018 роках щорічне зростання ВВП Росії становило в середньому 0,5%. А якби всіх перерахованих вище факторів не було, середньорічне зростання могло би досягти 1,7%. Таким чином, за п'ять років російська економіка зросла лише на 2,5%, випливає з оцінок МВФ, а могла б теоретично вирости на 5,9% за відсутності зовнішніх шоків.

Якщо прибрати санкції, а всі інші фактори залишити, економіка виросла б на 3,5% за п'ять років.