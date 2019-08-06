Кандидат на посаду прем’єра розповів, як треба боротися з контрабандою

Олексій Гончарук

Повне перезавантаження кадрового складу митниці може стати системним рішенням для зупинки контрабанди.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук Економічній правді.

"Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її просто неможливо. З впевненістю можна сказати, що загальний обсяг бюджетних втрат сягає мільярди доларів щорічно. Скільки цих мільярдів – п'ять, сім чи десять – покаже час", - розповів Гончарук.

За його словами, поданий президентом сигнал про старт боротьби з контрабандою налякав багатьох контрабандистів.

"В останні місяці ми з різних митниць отримували сигнали про те, що контрабанда зупинилась. Але, звісно, ми розуміємо, що це несистемне рішення і його недостатньо", - сказав заступник голови Офісу президента.

На його думку, системним рішенням може бути повне перезавантаження кадрового складу митниці.

"Це головний фактор і перший крок, який потрібно зробити. Якщо на окремих митницях одна і та ж людина по десять років керує митницею, то можна скільки завгодно ставити експерименти по боротьбі з контрабандою і практикувати різні підходи, але в кінцевому результаті ці люди тебе переграють", - сказав він.

"В даному випадку кадри вирішують дуже багато. Я дуже розраховую на те, що Максиму Нефьодову (очільник державної митної служби – ЕП) вдасться створити нову інституцію с хорошим кадровим складом", - розповів Гончарук.

Другий крок – налагодити обмін інформацією з митницями інших країн, щоб бачити реальні обсяги та перелік товарів, що перетинають кордон. Третій крок – ліквідація політичної корупції.

"Контрабанда в країні існує, бо весь цей час з неї годувались політики. Зараз це гарантовано припиниться, бо, на мій погляд, у нової команди такої мотивації немає", - вважає Гончарук.

"Потрібно налагодити багато технічних питань, створити IT-інфраструктуру, вибудувати процеси ризик-менеджменту, але якщо ми налагодимо обмін інформацією з нашими торговими сусідами і зникне елітарна корупція, то ситуація з контрабандою серйозно зміниться", - сказав він.

На думку Гончарука, практика з полісменами на митниці мала короткостроковий ефект.

"Поки митники з поліцейським не домовились, контрабанда десь припинилась, десь загальмувала. Потім на місцевому рівні всі домовились і ефект потихеньку зійшов нанівець. До того ж, схоже,що цей експеримент не знайшов підтримки на найвищому політичному рівні.

Процеси митного оформлення потрібно максимально спрощувати, все документальне оформлення переводити в софт", - заявив чиновник.

"На мій погляд, посилення відповідальності необхідне, однак саме по собі воно не спрацює. З цього точно не потрібно починати. Якщо зараз підвищити відповідальність, то це просто призведе до збільшення розміру хабарів. Спершу потрібно змінити процеси, людей, налагодити обмін інформацією, а потім посилювати відповідальність", - пояснив Гончарук.

Зазначимо, що за даними Української правди Олексій Гончарук є головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра на сьогоднішній день.

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Галина Калачова, ЕП