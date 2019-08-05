Держпідприємство з виробництва фільмів продано за 5 мільйонів

Фонд державного майна в рамках "малої" приватизації продав державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів" за 5,1 мільйона гривень.

Про це написав глава Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс "Укртелефільм". Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною в 5,1 млн грн", - повідомив Трубаров.

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію "Київмашсервіс". Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн. При цьому в ході торгів вона зросла на 8 млн грн.

Нагадуємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому генеральному директору ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів.

У травні 2019 року, на малій приватизації держава заробила перший мільярд гривень.

Економічна правда