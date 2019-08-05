У Кременчуці розпочнеться виробництво тракторів під новим брендом

Група компаній "АІС" планує почати виробництво тракторів під брендом "КрАСЗ" на заводі "Авто-Холдинг".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На першому етапі планується налагодити виробництво сільгосптехніки потужністю до 30 кінських сил, найбільш затребуваної у невеликих і середніх фермерських господарств.

"Сегмент даної техніки має досить велику ємність, за нашими оцінками - це понад 17 тис тракторів на рік, і він стабільно розвивається. Розраховуємо в середньостроковій перспективі зайняти в ньому від 5% до 10%", - заявив директор з маркетингу АІС Сергій Боровик.

У групі поки не розголошують інші подробиці проекту, анонсуючи детальну інформацію про запланований до виробництва модельний ряд, ціни і старт прийому замовлень в серпні-вересні.

Роздрібний продаж новинок, а також їх гарантійне та сервісне обслуговування здійснюватиме ГК "АІС", техніка буде доступна в кредит або лізинг. Також компанія буде надавати послугу виїзного сервісу.

В АІС нагадують, що вже понад 20 років постачають техніку для агробізнесу, а в 2018 році група вийшла на ринок тракторів і за підсумками минулого року стала імпортером №2 за обсягом поставок в Україну тракторів МТЗ Belarus.

Нагадуємо:

Завод "Авто-Холдинг" - другий виробничий майданчик АІС в Кременчуці.

Спеціалізується на виробництві сільгоспсамосвалів, комунальних автомобілів, карет "швидкої допомоги", спецавтомобілів для міністерств і відомств, фургонів різного призначення.

"АІС" створена в 1992 році.

До складу групи компаній входять мережа автоцентрів і СТО, магазини запчастин, виробничі підприємства, регіональні автомобільні склади і логістичний центр зі зберігання та розподілу запчастин, митно-ліцензійний склад і автотранспортна компанія.

Основний бізнес - послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів, автобусів, сільгосп- та спецтехніки.

Економічна правда