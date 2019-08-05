У Зеленського планують запустити онлайн-кабінет для забудовників

У рамках ініціативи "Держава у смартфоні" розробляється онлайн-кабінет для забудовників, у вересні буде його презентація.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив радник президента з digital-напряму Михайло Федоров.

За його словами, усі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, "без того, щоб носити їх в ДАБІ (Державна архітеткутрно-будівельна комісія - ред.)".

" Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодія з іншими реєстрами". - додав Федоров.

На питання про загрози кібератак він відповів, що це питання також "під контролем".

"Це вже питання кібербезпеки і захисту. Це питання теж перебуває у нас під контролем, ми вивчаємо, як працює Держспецзв'язку. Зараз з'явився заступник секретаря РНБО Олексій Данилов, відповідальний за кібербезпеку. У нас створюється робоча група з цього питання", - сказав він.