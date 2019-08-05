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Кількість 4G-смартфонів у мережі "Київстар" перевищила 10 мільйонів

Понеділок, 5 серпня 2019, 13:23

За підсумками другого кварталу 2019 року кількість абонентів Київстар, які користуються 4G-смартфонами, збільшилася майже на 70% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що у другому кварталі 2018 року таких абонентів було 6,3 млн, зараз - 10,5 млн. При цьому, кількість смартфонів у мережі оператора збільшилась на 19% - до 15,1 млн.

Також повідомляється, що протягом першого півріччя 2019 року "Київстар" розширив мережу 4G на 2490 нових населених пунктів, а загальна кількість населених пунктів, де працює 4G, перевищила 6600.

"За рік значно змінився рейтинг брендів 4G-смартфонів, якими користуються абоненти Київстар. Якщо у 2018 році лідером за кількістю смартфонів був Apple, то зараз його обігнали Xiaomi та Samsung.

Зараз п’ятірка найпопулярніших брендів 4G-смартфонів виглядає так: 1. Xiaomi – 28% всіх 4G-смартфонів у мережі Київстар; 2. Samsung – 22%; 3. Apple – 15%; 4. Huawei – 13%; 5. Meizu – 8%", - заявили у компанії.

 

Економічна правда

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4G Київстар

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