АМКУ почав розслідування проти Київради через незаконні дії щодо охорони Гідропарку

Дії Київради щодо надання комунальному підприємству "Муніципальна охорона" виключного права на охорону Гідропарку містять ознаки порушення ЗУ "Про захист економічної конкуренції".

Про це у колонці для ЕП пише голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, йдеться про надання КП "Муніципальна охорона" переваг, які ставлять його у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить до обмеження конкуренції на ринку охоронних послуг у територіальних межах Києва.

Хмельницький зазначив, що у зв'язку з цим адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ розпочала розгляд відповідної справи.

"Нова робота в "Муніципальної охорони" з’явилася не за результатом конкурсу, або іншої конкурентної процедури. Ні, просто КМДА внесла Гідропарк до "адресного переліку об’єктів комунальної власності, що потребують охорони та збереження", - підкреслює Хмельницький.

Він заявляє, що ринок охоронних послуг в Україні загалом та у Києві зокрема сформувався давно, а постійний попит на охорону різних об’єктів дає можливість існувати великій кількості ліцензованих структур, які давно і завзято конкурують між собою за клієнтів.

"І було б все чудово, якби одна з охоронних структур не була комунальним підприємством. Тобто створеним Київською міськрадою суб’єктом господарювання, який отримує прибуток не лише як винагороду за послуги, в даному випадку охорону, але й фінансується з міського бюджету.

Як це працює? Під новий 2019 рік наш столичний орган самоврядування надає КП "Муніципальна варта" перелік об’єктів для охорони і прописує під цю діяльність фінансування (станом на червень було виділено 100 млн грн). Далі більше. Це не гроші за власне охорону, це фінансування КП. А вартість охорони визначається додатково - на договірних засадах", - пояснює Хмельницький.

Тобто, КП "Муніципальна охорона" отримує перевагу над конкурентами, оскільки навіть не повинна змагатися за перелік об’єктів - їх "подарувала" міськрада.

"По-друге, навіть якби послуги з охорони цих об’єктів були предметом, наприклад, відкритих торгів, то як чесно змагатися із компанією, яка вже має гарантований дохід з бюджету, отже, може "впасти" в ціні, але все одно залишитися у виграші?

По-третє, з огляду на збереження договірного підходу у встановленні вартості послуг комунального підприємства із охорони "виділених" йому об’єктів, сума може бути змінена у будь-яких час незалежно від запланованого розміру державного фінансування", - підкреслив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ.

За його словами, це може призвести до надмірного витрачання коштів з бюджету Києва.

Економічна правда